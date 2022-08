ONE PIECE: terminate le riprese del live action, quando arriva la serie su Netflix?

È ora di dire addio al set di ONE PIECE, almeno per quest'anno. Le riprese della prima stagione del live-action Netflix basato sull'omonima opera di Eiichiro Oda sono terminate, ma quando vedremo il risultato finale sulla piattaforma?

Il cast e la crew del live-action di ONE PIECE salutano il set della serie Netflix dopo 29 settimane di riprese, quasi 7 mesi dall'inizio dei lavori.

A comunicarcelo in questi giorni sono stare varie fonti, dal piuttosto affidabile fan account di Twitter agli stessi attori e produttori dello show in vari post e storie sui social, a partire dall'interprete di Nami Emily Rudd che scrive su Instagram: "Che (quasi) anno meraviglioso e selvaggio che è stato quello appena passato! Sono così grata e piena di quei lacrimoni in stile Studio Ghibli! Grazie a @onepiecenetflix e tutti coloro coinvolti nella realizzazione di una delle esperienze più speciali della mia vita e della mia carriera, e grazie a tutti voi per aver riposto fiducia in me e avermi sostenuto nell'aver portato sullo schermo in carne e ossa la nostra ragazza. Questo ruolo da sogno era ancor più da sogno di quel che potessi immaginare. Grazie, grazie, grazie!".

Ma se le riprese sono dunque giunte al termine, quando possiamo aspettarci di vedere il live-action di ONE PIECE su Netflix? Stando a quanto si legge online, e a quanto riportato anche da What's On Netflix, sembra che possiamo stare abbastanza sicuri sul fatto che il debutto avverrà come ipotizzato nel 2023, sebbene non sappiamo ancora in che periodo (considerando l'ingente lavoro di post-produzione che sarà necessario, però, potrebbe essere più probabile verso la metà del 2023, ma sono soltanto ipotesi a questo punto).

Ovviamente vi terremo aggiornati su ulteriori dettagli.