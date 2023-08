One Piece, il nuovo trailer conferma il ritorno di una star dell'anime originale!

Peter Friedlander, responsabile di Netflix per gli Stati Uniti e il Canada per le serie sceneggiate, ha recentemente svelato il costo di One Piece: il live action. A proposito del remake, Netflix ha appena rilasciato un trailer in lingua giapponese della serie, confermando il ritorno di una star dell’anime originale.

L’account ufficiale @onepiecenetflix ha pubblicato sul social X un trailer dalla durata di tre minuti doppiato dal cast originale dell’anime giapponese, con Mayumi Tanaka come doppiatrice di Monkey D. Luffy. L'account ha chiesto ai fan “quale versione guarderete prima?”. Netflix aveva precedentemente annunciato che il cast del doppiaggio originale avrebbe ripreso i propri ruoli per la versione giapponese del live-action, riportando un po' dello spirito dell'amato anime nell'adattamento. All’interno dei tre minuti compaiono tutti i personaggi chiave dell’inizio della serie accompagnati dalle loro voci storiche dell’anime.

I fan si sono mostrati estremamente entusiasti all’idea di risentire le voci dell’anime originale, e il post è diventato virale nell’arco di pochissimo tempo, raggiungendo i 19.000 like nell’arco di appena 8 ore. Molti utenti hanno risposto dichiarando che guarderanno la serie in entrambe le versioni, mentre altri sorprendentemente guarderanno l’adattamento live solamente in lingua originale (quindi in inglese) “per dare allo show e agli attori una chance”.

La serie inizierà dalla saga del mare orientale e la prima stagione verrà pubblicata su Netflix il 31 Agosto 2023.

Il pubblico dovrà quindi attendere ulteriormente qualche giorno, mentre sono già online le prime reazioni della critica a One Piece: il live action. E voi cosa ne pensate di questo nuovo adattamento Netflix? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.