ONE PIECE, quale sarà la trama del live-action di Netflix?

Approcciarsi a One Piece significa fare i conti con un vero e proprio gigante, forse il più grande di tutti, del panorama prima manga e poi anime giapponese. Fosse solamente per le proporzioni titaniche delle pubblicazioni, per Netflix sarà già difficilissimo anche solo selezionare gli albi da trasporre nella prima stagione.

La trama del manga di Eiichirō Oda è nota praticamente a tutti, dai cultori del genere a chiunque, fra Millennials e Generazione Z, che abbia acceso il canale Italia 1 all'ora di pranzo in un giorno qualunque della settimana. Non fosse ancora chiaro insomma, è un cult assoluto quello che vede il pirata Rubber, soprannominato Cappello di Paglia, protagonista della sua storia. Il ragazzo ha ingerito un Frutto del Diavolo da bambino, che ha dato proprietà elastiche ai suoi arti. Assieme alla sua iconica ciurma, vaga per i Quattro Mari alla ricerca del tesoro One Piece, nascosto dal pirata Gol D. Roger da qualche parte sull'isola di Raftel, alla fine della Rotta Maggiore.

Le sue mire non si limitano a questo: vuole diventare il leggendario Re dei Pirati, ma per farlo dovrà affrontare una serie interminabile - davvero interminabile - di nemici coriacei e dai poteri sempre più imbattibili, di mari in tempesta e della costante minaccia della Marina, che fa capo al Governo Mondiale e ha messo su una Flotta dei Sette - sette traditori fra i pirati più potenti - per far fronte al problema dilagante della pirateria. Tutto quanto detto è ripreso dall'omonima serie manga in onda dal '99, ma ora si appresta a essere trasposto da Netflix in questo nuovo progetto in live-action di cui conosciamo già i volti: ecco il nutrito e promettente cast di One Piece.

E' difficile dire quanto di tutto questo troveremo nella stagione in arrivo, soprattutto perché una trama ufficiale ancora non è stata pubblicata, neanche uno stralcio. Ma abbiamo qualche indizio e tanto basta. Sappiamo il titolo del primo dei dieci episodi: Romance Dawn, che può corrispondere al primo dei più di cento volumi già usciti o più probabilmente solo al primo capitolo, dal titolo italiano Romance Dawn, l'alba di una grande avventura - ogni pubblicazione è composta a sua volta da dieci di questi. Quindi è chiaro che si partirà da lì, dal preambolo sull'infanzia di Rubber in cui questi mangia il Frutto del Diavolo.

Non si sa ancora quale arco coprirà la stagione, fino a che punto arriverà. Ma sappiamo che Netflix ha stretto un contratto settennale con la società che detiene i diritti di sfruttamento del franchise. Si preannuncia insomma un viaggio altrettanto lungo su Netflix, così da permettere una diluizione degli eventi e introdurre soltanto, senza fretta, le primissime avventure di Rubber e ciurma in questa prima stagione, che dovrà innanzitutto introdurci al composito parterre di personaggi. Nel frattempo, ecco un bell'approfondimento sulle aspettative per il live-action di One Piece. L'avete letto? Diteci che ne pensate nei commenti!