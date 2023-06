One Piece, al TUDUM di Netflix le prime immagini dei costumi di scena: trailer in arrivo?

Eiichiro Oda ha iniziato a lavorare all'adattamento Netflix del suo One Piece nel lontano 2017, ma soltanto adesso stiamo per vedere le prime immagini del frutto di quel lavoro. Al prossimo TUDUM di Netflix, pare, dovrebbe arrivare il primo trailer ufficiale della serie tratta dal celebre manga e anime, ma intanto ecco alcune immagini dei costumi.

Possiamo ammirare per la prima volta, infatti, il costume di Monkey D. Rufy che Inaki Godoy indossa nell'adattamento live-action. Possiamo anche dare un'occhiata alle scarpe che Rufy indossa, che per ora sono l'unica vera differenza rispetto all'adattamento originale. In effetti, molti temevano che si discostasse parecchio, ma sembra che le scarpe siano state facili da modificare e inserire per mantenere fresco il design.

A questo si aggiunge anche il costume da Marine che è trapelato qualche tempo fa e che ci ha fatto capire per la prima volta quanto questa serie sarà davvero vicina all'adattamento originale. Tuttavia, sono i vari oggetti di scena a catturare l'attenzione dalle foto pubblicate su internet.

Possiamo dare una bella occhiata all'iconica Wado Ichimonji di Zoro e alle due spade che giocano un ruolo fondamentale nella sua battaglia contro Mihawk. La bandiera di Buggy sembra abbastanza simile a quella che vediamo nel manga e la fionda di Usopp sembra presa direttamente dal materiale originale. Il telescopio sembra appartenere a Nami, ma potrebbero esserci altri pezzi che non sono ancora stati svelati online.

Al momento, siamo tutti in attesa di un primo trailer di One Piece, che potrebbe arrivare proprio durante il TUDUM.

C'è anche una piccola aggiunta realizzata appositamente per l'evento, ovvero una piccola replica della Going Merry come condiviso. Non è così dettagliato come l'originale, ma è sicuramente bello vedere l'impegno messo in questo evento per avvicinare i fan a queste nuove versioni dei personaggi in arrivo su Netflix. Sembra proprio che il colosso dello streaming si sia impegnato a fondo con One Piece e ci auguriamo che ci sia ancora molto da vedere.