One Piece v Marvel: quali supereroi potrebbero interpretare gli attori Netflix?

Dopo il successo della serie live-action One Piece di Netflix, i fan hanno iniziato a immaginare ciascun membro del cast in un eventuale ruolo nel franchise Marvel Cinematic Universe. Proprio il cast è stato uno degli elementi più apprezzati della prima stagione della serie e ora i fan si stanno divertendo come possono in attesa della Stagione 2.

La star di One Piece (e il protagonista principale) Iñaki Godoy sembra essere perfetto per il MCU, soprattutto se il franchise si addentrerà in futuro nel mondo degli X-Men. Se Godoy dovesse attirare l'attenzione dello studio per un ruolo di uno degli iconici mutanti della Marvel, Nightcrawler sembra la scelta più ovvia per il giovane e carismatico attore. Mentre Godoy ha interpretato l'amabile Luffy in One Piece, il ruolo negli X-Men del MCU potrebbe essere una grande opportunità per la star di mostrare la sua versatilità emotiva come attore.

La star di Nami Emily Rudd è nata per interpretare una versione live-action di Spider-Gwen. Dall'uscita di One Piece di Netflix, la Rudd è stata spinta sotto i riflettori dopo aver interpretato l'iconica navigatrice della Cappello di Paglia.

Il personaggio della Rudd in One Piece presenta fondamentalmente tutte le qualità che rendono Spider-Gwen/Gwen Stacy così amata dai fan. È in grado di tenere testa a un combattimento, è infinitamente carismatica, e, come ha detto il regista di One Piece Marc Jobst, "ha anche una grande profondità".

In One Piece, Mackenyu interpreta lo stoico spadaccino Roranoa Zoro. Zoro è freddo, calcolatore e funge da voce della ragione tra il resto dei Cappelli di Paglia, motivo per cui sarebbe la scelta perfetta per interpretare Scott Summers (alias Ciclope) nel MCU.

Lo pseudo-leader degli X-Men della Marvel è usato il più delle volte come contraltare di Wolverine, il che sembra si adatti perfettamente a quanto già fatto da Mackenyu. Zoro e Ciclope sembrano personaggi molto simili, sono entrambi leader naturali con strati di conflitti nascosti sotto la loro facciata coraggiosa. Inoltre, l'interpretazione di Mackenyu dell'eroe sarebbe completamente diversa da quella che i fan hanno visto sullo schermo, grazie a James Marsden e Tye Sheridan.

I fan-cast dei Fantastici Quattro sono ormai un vecchio ricordo, ma Taz Skylar sarebbe perfetto nel ruolo di Johnny Storm. Skylar ha interpretato il cuoco della Cappello di Paglia Sanji, conquistando i fan con la sua presenza elegante e l'incredibile capacità di cavarsela in ogni situazione.

Proprio come la testa calda dei Fantastici Quattro, il Sanji di Skylar ha dimostrato di essere una forza da tenere in considerazione in un combattimento e di essere, a prescindere da tutto, la persona più cool nella stanza.

Il cast di Jacob Romero per i fan del MCU è un po' particolare, ma funziona perfettamente: l'interpretedi Usopp è accostato al ruolo di Speedball. In One Piece, Usopp è l'amabile strambo dei Cappelli di Paglia. È stravagante, un po' codardo e ha una propensione a distorcere la verità in modo esilarante, il che rende il suo attore adatto a interpretare un eroe come Speedball.

Nei fumetti, Robbie Baldwin (alias Speedball) è uno degli eroi contemporanei più sciocchi della Marvel. Il personaggio è noto soprattutto per la sua capacità (certo un po' stupida) di produrre sfere (ball) infuse di energia. Il personaggio funzionerebbe incredibilmente bene nei progetti più comici dell'MCU come Deadpool 3, She-Hulk (se verrà rinnovato) o Wonder Man.