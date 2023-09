One Piece, il volto di Sanji ha una passione in comune con il suo personaggio: ecco quale

Da subito è stato ben chiaro quanto gli attori "arruolati" per il live action di One Piece si siano immersi totalmente nei loro personaggi, imparando a capirli ed amarli. In alcuni casi l'immedesimazione è stata talmente tanta da "assorbire" uno dei tratti caratteristici di uno di loro.

La cucina è l'elemento per eccellenza che caratterizza Sanji, uno dei personaggi più amati dell'anime e del manga. La sua abilità del lottare solo con le gambe è la conseguenza della necessità di non ferirsi le mani, poichè strumento principale di lavoro di un cuoco eccellente come lui. Già nell'episodio di presentazione del personaggio tra i tavoli e le cucine del Baratie, il pubblico ha modo di apprezzare le abilità di Sanji con i fornelli. A quanto pare, però, questa passione ha contagiato anche Taz Skylar che gli presta il volto nel live action.

L'attore, infatti, ha raccontato di aver seguito dei corsi di cucina per prepararsi al ruolo e di aver più volte cucinato per il resto del cast durante le riprese del film. Quello che all'inizio sembrava solo un lavoro necessario per costruire il personaggio, si è trasformata in una vera e propria passione. Skylar, infatti, continua a mostrare i propri progressi in cucina sui propri profili social condividendo ricette e foto dei piatti che quotidianamente cucina. Insomma, sembra che Sanji sia diventato parte di lui e questo potrà solo essere un punto a suo favore per la seconda stagione di One Piece recentemente confermata.

