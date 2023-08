One Piece, quanto ci è voluto a trovare Rufy? 'Con Inaki un colpo di fortuna'

Il debutto del live action di One Piece è ormai vicinissimo e nell'attesa di scoprire se la serie Netflix riscriverà la storia dei remake live action il co-showrunner di One Piece, Steven Maeda ha raccontato il dietro le quinte del casting di Monkey D. Rufy e le difficoltà del trovare l'interprete dell'iconico protagonista di One Piece.

Confrontarsi con un adattamento live-action di portata tale come One Piece, in termine di casting rappresenta una grande sfida e trovare l'interprete perfetto può essere un lavoro davvero lungo tanto che proprio Maeda, che è anche produttore esecutivo della serie Netflix, ha definito "la ricerca di Rufy un grande viaggio". A inseguire il sogno di diventare il re dei Pirati sarà l'attore Iñaki Godoy: "Monkey D. Rufy è un grande sognatore - ha detto Godoy in un'intervista - È così allegro e ama l'avventura. Penso che entrambi condividiamo gli stessi valori". Per il giovane attore, inutile negarlo, sarà una grande responsabilità interpretare un personaggio tanto amato quanto Rufy.

Il remake live action di One Piece sarà disponibile su Netflix il 31 agosto 2023: la serie TV si prospetta come un adattamento live-action malgrado lo stesso Eiichirō Oda abbia ritenuto "impossibile" realizzare un remake troppo fedele all'anime. Eppure le prime immagini del trailer di One Piece hanno già entusiasmato i fan che non vedono l'ora di iniziare la ricerca di One Piece insieme a Rufy, Nami, Roronoa Zoro, Usopp e Sanji!