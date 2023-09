One Piece, i voti di Rotten Tomatoes spazzano via una lunga maledizione di Netflix

La prima stagione di One Piece, remake live-action targato Netflix degli omonimi manga e anime di Eiichiro Oda, hanno conquistato uno strabiliante punteggio di pubblico del 94% su Rotten Tomatoes, spezzando una lunga maledizione per la piattaforma.

Dopo che le recensioni della critica avevano in larga parte elogiato l'adattamento di One Piece di Netflix, ora che la serie è disponibile in streaming anche il pubblico ha potuto condividere i propri pensieri sull'attesissimo show e si sa, il giudizio dei fan può essere molto più severo di quello della critica specializzata. Tuttavia, in questo caso i fan sono stati addirittura più generosi, dato che con oltre 2.500 recensioni inviate gli utenti di Rotten Tomatoes hanno promosso One Piece con un punteggio del 94%, superiore a quello Certified Fresh della critica, che si attesta comunque ad un buon 81%.

Una maledizione infranta da One Piece per Netflix, dato che i precedenti adattamenti di anime della piattaforma di streaming erano andati malissimo: Death Note del 2017 aveva ricevuto un punteggio della critica del 36% e un punteggio del pubblico del 23%, mentre Cowboy Bebop del 2021 aveva ottenuto un punteggio della critica del 46% e un punteggio del pubblico del 60%. Con questa grande vittoria portata a casa da One Piece, i fan possono aspettarsi grandi cose dai prossimi adattamenti di Netflix, come ad esempio il nuovo Death Note dei Duffer Brothers (i creatori di Stranger Things) e il film My Hero Academia.

