One Piece vs Stranger Things: chi guadagna di più tra Iñaki Godoy e Millie Bobby Brown?

One piece è un successo anche per il suo showrunner, diventando serie di punta insieme a Stranger Things. Ma tra i protagonisti delle due serie, chi è stato pagato di più?

Millie Bobby Brown ha acquisito notorietà nel mondo delle serie grazie alla sua interpretazione di Undici in Stranger Things. L’attrice, ormai maggiorenne, che iniziò la sua avventura all’interno della serie proprio all’età di undici anni, guadagnò per la stagione d’esordio di Stranger Things “appena” trentamila dollari ad episodio, con un budget totale stanziato da Netflix di ben sei milioni di dollari per ogni capitolo della serie. Il cachet per l’attrice sarà sicuramente aumentato considerato la popolarità acquisita da Stranger Things, ma la storia per One Piece è stata ben diversa.

Iñaki Godoy è stato scelto come interprete di Monkey D.Luffy, protagonista di One Piece. L’attore messicano ha ricevuto molte lodi per la sua performance all’interno della serie, e non solo, difatti Godoy ha ricevuto un compenso di ben trecentoventi mila dollari per ogni episodio della serie in cui ha partecipato, una differenza sostanziale con il guadagno della protagonista di Stranger Things. Considerato l’enorme successo della prima stagione di One Piece: Live action, non è escluso che questa cifra possa ulteriormente salire in futuro.

Nel frattempo circolano rumour sulla seconda stagione, e lo showrunner di One Piece ha parlato di James Lee Curtis per il ruolo di Kureha.