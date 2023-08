One Piece, ecco Zeff nelle nuove foto: è davvero uguale all'anime!

Il prossimo 31 agosto potremo finalmente avere sotto mano la serie tv live-action di One Piece, che porta con sé una responsabilità non da poco, cioè accontentare sia i fan più accaniti dell'anime di Eiichiro Oda, e soprattutto riuscire ad attrare quel manipolo di spettatori che non sa di cosa tratti questo franchise.

I creatori della trasposizione live action delle avventure Monkey D. Rufy affermano da sempre, con convinzione, la volontà di essere stati il più fedeli possibile rispetto a quello che è il materiale originale contenuto nell'anime e nel manga.

A dimostrazione di ciò possiamo vedere già dal trailer ufficiale di One Piece, l'estrema somiglianza dei personaggi trasposti, tra cui quello di Sanji portato in scena dall'attore Taz Skylar. A proposito di quest'ultimo infatti, è stato confermato che la storia dello chef della banda di cappello di paglia rimarrà fedele a ciò che conoscono i fan, e Netflix lo dimostra pubblicando una prima immagine di Zeff.

Per chi non lo sapesse infatti, costui è il mentore di Sanji per il quale lavora all'interno del ristornate Baratie, luogo in cui la ciurma di Rufy incontra per la prima volta l'affabile biondo, quando vengono attaccati da Don Krieg.

Zeff sarà interpretato da Craig Fairbrass, conosciuto nel mondo dei videogiochi per prestare le sue fattezze al personaggio di Ghost nella serie Call of Duty. Come potete vedere dall'immagine lasciata in calce all'articolo, le fattezze di Zeff sembrano estremamente fedeli a ciò che gli appassionati conoscono del personaggio.

Che questo possa far ben sperare per il live action di One Piece? In attesa di conoscere la verità, sapevate che Eiichiro Oda ha fiducia in Netflix?