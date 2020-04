One World: Together at Home, il concerto integrale di questa notte

Come noto, questa notte è andato in scena il mega concerto One World: Together at Home organizzato da Lady Gaga, promosso anche da Global Citizen e l'OMS per sensibilizzare il mondo sulla pandemia di Coronavirus. L'evento ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Rolling Stones e Billie Eilish.

Su YouTube è disponibile il concerto integrale, che proponiamo come sempre in apertura.

Di seguito il timestamp completo del filmato presente in apertura

10:20 Niall Horan

21:20 Sofi tukker

26:55 Hozier y Marien Morris

32:20 Adam Lambert

36:30 Matt Boomer

37:45 Rita Ora

49:40 Kesha

54:29 Piano

57:30 Mix di musicisti da tutto il mondo

1:01:50 Luis Fonsi

1:06:35 Jennifer Hudson

1:13:20 Lyam Payne

1:23:40 The Killers

1:28:14 Eason Chan

1:35:30 Lisa Mishra

1:39:15 Milky Chance

1:43:40 Charlie Puth

1:48:20 David Beckham

1:49:00 Jessie Reyes

1:54:30 picture this

2:02:10 Jessie J

2:13:07 Jackie Cheung

2:18:00 Sebastián Yatra

2:23:22 Ben Platt

2:26:50 Delta Goodrem

2:33:30 Annie Lennox

2:40:00 Sheryl Crow

2:44:11 JuanesAalv

2:48:00 Ellie Goulding

2:53:35 Christine and the queens

3:01:47 Zucchero

3:07:40 Jack Johnson

3:13:15 Kesha (discorso)

3:17:16 Casper Nyovest

3:22:30 Adam Lambert

3:27:20 Sofi Tukker

3:31:20 Finneas

3:37:15 The killers

3:42:27 Jess Glynne

3:47:20 Sho Madjozi

3:50:20 Michael Bublé

3:53:05 Liam Payne + Rita Ora

4:00:51 Common

4:08:11 Christine and the queens

4:12:30 Ben Platt

4:18:30 Picture this

4:24:10 Juanes

4:28:41 Eason Chan

4:31:55 Charlie Puth

4:43:43 Billy Ray Cyrus

4:49:14 Ellie Goulding

4:54:20 Sharyl Crow

5:00:20 Hozier

5:07:30 Angéle

5:12:30 Sebastián Yatra

5:16:00 SuperM

5:21:00 Luis Fonsi

5:26:30 Jessie J

5:34:15 Lady Antebellum

5:39:40 Annie Lennox e sua figlia

5:44:00 Niall Horan

5:47:30 John Legend

5:51:05 Lady Gaga (discorso)

5:52:57 Jennifer Hudson

6:01:00 Fallon, Cohlberg

6:02:30 Lady Gaga

6:06:55 Stevie Wonder

6:11:45 Paul McCartney

6:14:40 Kacey Musgraves

6:23:25 Elton John

6:28:14 Maluma

6:31:21 Chris Martin

6:35:34 Camila Cabello e Shawn Mendes

6:38:05 Beyoncé (discorso)

6:40:45 Eddie Vedder

6:48:57 Lizzo

6:54:45 Alicia Keys (discorso)

6:57:00 the Rolling stones

7:04:33 Michelle Obama

7:06:30 Keith Urban

7:13:28 Burna Boy

7:16:23 Oprah Winfrey (discorso)

7:21:07 Jennifer Lopez

7:27:25 J Balvin (discorso)

7:28:15 Spongebob

7:29:28 Jhon Legend and Sam Smith

7:32:51 Billie Joe Armstrong

7:45:51 Billie Eilish and Finneas

7:51:53 Taylor Swift

7:57:20 Lady Gaga, Andrea Bocelli, John Legend, Celine Dion

In Italia One World: Together at Home è stato trasmesso da National Geographic, oltre che dalla Rai.