Online due nuovi poster dedicati ad American Horror Story: 1984

Dopo aver sorpreso i fan con il trailer di American Horror Story: 1984, l'emittente FX ha deciso di pubblicare due nuovi poster con protagonista Mr. Jingle, assassino spietato presente nella nuova stagione della serie antologica dell'orrore.

Nel primo possiamo vedere il killer nascosto sotto il letto di una sua ignara vittima, mentre l'account di Twitter dello show afferma: "Avrebbe dovuto prendere il letto in alto". Nel tweet successivo invece troviamo invece il volto terrorizzato di una giovane ragazza, ad un millimetro dal suo viso è presente la mano di Mr. Jingle, armato di pugnale. "È una notte bellissima per una passeggiata" è l'unico commento all'immagine.

Come avete potuto vedere nei vari poster dedicati ad American Horror Story: 1984, la campagna marketing della serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk si diverte a giocare con gli stereotipi dei film slasher degli anni '80, infatti i protagonisti sono sempre giovani ragazzi che si trovano in un campeggio, sede di uno degli eventi più tragici della zona.

La serie andrà in onda a partire dal prossimo 18 settembre, ecco le parole del produttore esecutivo Tim Minear: "Non dirò altro se non che è fantastica. Sarà spaventosa ma divertente, come al solito. E se siete appassionati degli horror anni '80 non rimarrete delusi".