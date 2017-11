Online! Finalmente è arrivato il teaser trailer di Black Lightning

Black Lightning sta per arrivare,trasmetterà la prima stagione del serial dedicato aa partire dal prossimo 16 gennaio 2018. Adesso è online il teaser e aspettiamo con ansia il trailer, date un'occhiata!

In questi giorni è in piena attività il crossover delle serie DC dell'Arrowverse ma i fan possono guardare con curiosità anche a un altro programma che sta per aggiungersi al palinsesto CW dedicato ai supereroi: infatti a gennaio arriva Black Lightning!

E l'emittente ha deciso di rilasciare il primo teaser, per darci un assaggio di ciò che dovremo aspettarci dalla serie su Fulmine Nero, interpretata da Cress Williams. La nuova serie, come è stato più volte annunciato, non farà parte dell'Arrowverse, almeno per ora. Jefferson Pierce è un padre di famiglia e, almeno per il momento, ci focalizzeremo su quella che è la sua storia, per conoscerlo e per prendere confidenza con il personaggio, come desiderano gli showrunner.

Black Lightning prenderà lo spot del martedì sera che ora è di Legends of Tomorrow che tornerà in primavera, forse nella fascia che ora è di Valor, la sera del lunedì, subito dopo Supergirl.