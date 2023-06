Prime Video, online il macabro trailer di The Horror of Dolores Roach

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer della prossima serie tv della piattaforma di streaming The Horror of Dolores Roach, che seguirà le vicende della ex detenuta Dolores Roach nella disperata ricerca di normalità. La serie è ispirata al podcast scritto dallo stesso creatore dello show televisivo Aaron Mark.

Abbiamo già presentato le nuove serie tv disponibili da giungo 2023 su Amazon Prime Video e, in attesa del suo debutto fissato per luglio, vi mostriamo oggi il trailer dell’irriverente commedia dark scritta e prodotta da Aaron Mark e da Dara Resnik con protagonista Justina Machado.

La serie, presentata come una leggenda urbana contemporanea ispirata alla storia di Sweeney Todd porterà in scena amori, tradimenti erba e cannibalismo attraverso le vicende di una donna ingiustamente detenuta per 16 anni e che cerca di reinventarsi come massaggiatrice.

Il trailer promette situazioni al limite del paradossale anticipando l’incontro della protagonista con un vecchio amico che le permette di lavorare nel magazzino sotterraneo del suo negozio e mostrando come le cose prendano rapidamente la piega sbagliata costringendo Dolores a intraprendere azioni estreme nel tentativo di sopravvivere alla sua nuova ritrovata libertà.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la nuova serie della piattaforma di Jeff Bezos, vi lasciamo alla notizia che Amazon Prime Video proverà a ridare vita al franchise di Stargate.