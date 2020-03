Fargo cita Andy Warhol in questo nuovo poster della quarta stagione

Dopo aver visto il primo trailer della quarta stagione di Fargo, gli appassionati della celebre serie TV attendono con ansia il prossimo 19 aprile. Nel frattempo vi segnaliamo il nuovo poster dedicato allo show.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, il poster, chiaramente ispirato alla famosa opera di Andy Warhol, è nel pieno stile anni '50 che caratterizza le puntate della prossima stagione della serie. Per chi non lo sapesse infatti, gli episodi inediti saranno ambientati nel Missouri, in particolare a Kansas City, seguiremo così le vicende di due famiglie criminali che si sono spartite le attività illegali della zona: una composta da cittadini afroamericani guidati dal personaggio interpretato da Chris Rock, mentre la seconda è gestita dagli italiani arrivati nel Nuovo Mondo.

La traballante tregua tra le due fazioni è stata assicurata dallo scambio dei loro figli primogeniti, fino a che un tragico incidente non farà saltare completamente questo accordo. Nel cast troveremo nomi importanti come il già citato Chris Rock, Jack Huston, Jason Schwartzman e Salvatore Esposito. Mentre aspettiamo l'arrivo della prossima stagione, che andrà in onda sul canale FX, vi segnaliamo questa intervista al creatore di Fargo, in cui parla degli eventuali collegamenti con le altre stagioni dello show antologico.