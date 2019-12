Online il nuovo trailer di You 2: Candace sa tutto su Joe

Proprio oggi Netflix ha distribuito il nuovo trailer di You, grazie al quale abbiamo nuove anticipazioni di quello che succederà nella seconda stagione. Nel primo trailer diffuso abbiamo visto un Joe (Penn Badgley) decisamente contrariato, mentre in questo a far da padrone è la figura di Candance, la sua ex fidanzata.

"L'hai fatto ancora, non è vero?" Queste le parole di Candace (Ambyr Childers), che nel finale della prima stagione aveva fatto il suo debutto nella serie: l'ex torna dal passato desiderosa di vendetta e di giustizia, pronta a smascherare i piani che Joe ha escogitato per attirare a se Beck (Elizabeth Lail).

Tempi difficili arrivano per Joe Goldberg (o forse dovremmo dire Will Bettelheim?): il suo mondo fatto di inganni, tradimenti e violenza potrebbe sgretolarsi sotto il peso delle sue stesse bugie, con Candance da un lato e la verità sull'omicidio commesso a New York dall'altro.

La serie narra le vicende di Joe/Will, affascinante commesso di una libreria che ben presto ci mostra gli aspetti più bui della sua anima con ossessioni, paranoie e tendenze omicide verso le ragazze di cui si innamora. Qui la sinossi di You 2:

"Per Joe Goldberg nascondere dei corpi non è una novità: negli scorsi dieci anni, il giovane poco più che trentenne ha sepolto quattro ragazze, effetto collaterale del suo amore per loro. Adesso si sta dirigendo a Los Angeles, in cerca di una seconda occasione e deciso a lasciarsi il passato alle spalle. Ad Hollywood Joe si integra perfettamente: mangia guacamole, lavora in una libreria e flirta con una giornalista vicina di casa. Eppure, mentre gli altri sono protesi verso il futuro, Joe non può fare a meno di guardarsi le spalle. Il problema dei cadaveri sepolti è che non rimangono tali a lungo. Tornano indietro sotto forma di oscuri ricordi, si moltiplicano e provano a distruggere ciò che Joe cerca così disperatamente: il vero amore. Quando si ritrova a Soho, in una stanza buia, è più spaventato che mai: no vuole fare del male alla sua nuova fidanzata, con la quale vorrebbe vivere per sempre felice e contento, ma se lei scoprisse quello che ha fatto non avrebbe alcuna scelta..."

Non perdete le prime immagini della seconda stagione di You e il nostro articolo sul ruolo di Gabe in You 2, disponibile dal 26 dicembre su Netflix.