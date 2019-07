Online il primo poster di Creepshow, serie TV dal produttore di The Walking Dead

Tutti i fan dell'originale serie TV andata in onda nel 1982 potranno finalmente dare un primo sguardo al personaggio diventato nel tempo una vera e propria mascotte dello show, parliamo proprio della scheletrica figura del "Creep", grazie al primo poster ufficiale di Creepshow.

La locandina sarà disponibile per tutti i fan che si recheranno allo stand della serie presente al San Diego Comic-Con, fino ad esaurimento scorte. Nel corso dell'evento nella cittadina californiana, gli appassionati di horror potranno dare un primo sguardo ad una puntata dello show, nella giornata del 19 luglio.

Se non l'avete vista, ecco un'altra foto della mascotte di Creepshow, siamo sicuri che lo stile della serie sarà particolarmente apprezzato dai fan del lavoro di Tom Savini, ricordiamo inoltre che il celebre responsabile di effetti speciali farà parte della troupe di Creepshow, insieme all'amico Greg Nicotero, produttore esecutivo di The Walking Dead.

Tra i nomi del cast che troveremo nei 12 episodi della serie antologica, è presente anche quello di Giancarlo Esposito, noto ai più come Gus Fring in Breaking Bad e di Adrienne Barbeau, che ha già lavorato nelle puntate andate in onda nel 1982. Ecco il link alla notizia sul cast di Creepshow se volete conoscere i nomi di tutti gli attori presenti nella serie.