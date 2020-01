Online le prime immagini e la data di uscita di Defending Jacob, serie TV con Chris Evans

A seguito dell'annuncio di Defending Jacob, la serie che andrà in onda su Apple TV+ è diventata in poco tempo una delle più attese del servizio streaming dell'azienda californiana. Nelle scorse ore sono state condivise alcune immagini e la data di uscita dello show.

Scopriamo quindi che le prime tre puntate saranno disponibili a partire dal prossimo 24 aprile, i restanti episodi invece verranno pubblicati a cadenza settimanale. Questo progetto vede Chris Evans vestire i panni di Andy Barber, assistente procuratore distrettuale, che durante un'indagine per l'omicidio di un ragazzo di quattordici anni scoprirà che anche suo figlio è uno dei principali sospettati.

Nel cast troveremo anche Michelle Dockery e Jaeden Martell, nei panni del figlio di Barber e già conosciuto per il suo ruolo in "Knives Out", la serie è una trasposizione del libro omonimo scritto da William Landay, in calce alla notizia è possibile vedere le prime due immagini della serie, che ci mostrano la famiglia che sarà protagonista dello show. Nei giorni scorsi erano state già condivise alcune foto di Chris Evans sul set di Defending Jacob, ora gli appassionati della storia a tinte thriller scritta da William Landay potranno dare un primo sguardo ad uno dei progetti di punta di Apple TV+.