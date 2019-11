Clint Barton e Kate Bishop nelle prime immagini di Hawkeye, la serie su Occhio di Falco

Abbiamo scoperto che la serie TV di Hawkeye era stata pensata come film, adesso possiamo dare un primo sguardo ai personaggi che saranno in azione nello show presente su Disney+ a partire dal 2021, e che avranno il volto di Jeremy Renner e di un'attrice non ancora confermata.

Le immagini fanno parte della clip "Expanding The Universe", breve video che ha mostrato ai fan del mondo dei fumetti Marvel i prossimi show sui supereroi creati da Stan Lee. Così oltre ad aver dato un primo sguardo ai personaggi di Falcon and The Winter Soldier, in calce alla notizia potete trovare tre diverse immagini in cui Hawkeye e Kate Bishop sono pronti ad entrare in azione.

Oltre a loro due gli appassionati dell'arciere hanno notato un particolare: la presenza di Lucky The Pizza Dog, animale presente nella collana di fumetti scritta da Matt Fraction. Il costume indossato da Jeremy Renner è molto più simile alla sua controparte dei comics, mentre è stato confermato il design della sua aiutante Kate.

Non sappiamo ancora chi interpreterà Occhio di Falco, anche se numerosi rumor sembrano indicare che sarà Hailee Steinfied, attrice nominata per l'Oscar come Miglio Attrice non protagonista per il suo ruolo nel film "Il Grinta". Nel frattempo è stato confermato che Hawkeye approfondirà la storia di Clint Barton, personaggio diventato nel tempo uno dei più amati dai fan.