Online le prime indiscrezioni sul ruolo di Carl Lumbly in Falcon and The Winter Soldier

L'annuncio dell'aggiunta di Carl Lumbly nel cast di Falcon and The Winter Soldier ha portato i fan dei supereroi Marvel a cercare di indovinare quale potrebbe essere il suo ruolo: tra le teorie più accreditate vi segnaliamo quella che lo vede come possibile Isaiah Bradley.

A darne per primo la notizia era stato Deadline, riportando la news riguardo il suo coinvolgimento nel progetto. Per chi non conoscesse il personaggio si tratta del supereroe protagonista del volume del 2003 intitolato "Truth: Red, White and Black" scritto da Robert Morales e con i disegni di Kyle Baker. Isaiah è stato uno dei primi soldati afroamericani a prendere parte al progetto Tuskegee, in cui veniva iniettato a dei volontari lo stesso siero responsabile della nascita di Captain America.

Dopo una breve carriera come supereroe, Isaiah, unico rimasto in vita tra le cavie dell'esperimento, ha iniziato a soffrire di una malattia simile all'Alzheimer, che lo ha costretto a ritirarsi dalla scena, non prima di aver incontrato Steve Rogers, intenzionato a conoscere una persona che come lui ha dovuto subire i cambiamenti del siero del supersoldato.

Non abbiamo conferme se questo sarà veramente il ruolo di Carl Lumbly, ma sono in molti a credere che la storia di Isaiah sia adatta per essere trasposta nelle puntate della serie Marvel. Non resta che aspettare l'arrivo dello show su Disney+, nel frattempo abbiamo scoperto che sono state completate le riprese di Falcon and The Winter Soldier.