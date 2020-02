Online il promo di A Girl Named Sue, l'episodio di The Flash in cui debutterà Sue Dibny

Come di consueto, dopo la carrellata di immagini del prossimo episodio di The Flash, The CW ha pubblicato anche il promo di A Girl Named Sue, che, come intuibile dal titolo, mostrerà l'atteso debutto di Sue Dibny (Natalie Dreyfuss) nello show.

Come ci ricorda la clip, che potete visionare in cima all'articolo, oltre all'incontro tra

Ralph Dibny/Elongated Man (Hartley Sawyer) e Sue Dearborn — non ancora la signora Dibny —, l'episodio sarà incentrato sulla situazione complicata in cui si trova Iris West-Allen (Candice Patton), intrappolata in un'altra dimensione mentre il suo doppelganger (presumibilmente la misteriosa Eva McCulloch) è a piede libero nel mondo reale. Non è un caso, dunque, che nel video venga sottolineato "ciò che vedi, non è reale".



Ecco dunque la sinossi ufficiale dell'episodio: "dopo mesi passati alla ricerca di Sue Dearbon, Ralph trova una pista che lo porta finalmente faccia a faccia con la sua cliente scomparsa. Tuttavia, Sue rifiuta di tornare a casa dalla sua famiglia, e invece trascina Ralph in un'intrepida avventura. Iris affronta una nuova sfida, mentre Barry (Grant Gustin) considera una richiesta potenzialmente pericolosa da parte di una fonte fidata". A Girl Named Sue è stato diretto da Chris Peppe ed è stato scritto da Thomas Pound e Lauren Certo. Ricordiamo inoltre che andrà in onda il 18 febbraio su The CW.



Intanto, con Love Is A Battlefield, l'episodio dell'11 febbraio, la serie ha fornito nuovi dettagli su Nash Wells, che nel prosieguo della stagione dovrebbe avere un ruolo chiave.