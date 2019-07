Online il promo per il dodicesimo episodio della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Il finale della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si preannuncia ricco di azione e colpi di scena, superando tutte le aspettative dei fan, stando al promo e alla sinossi ufficiale presente sul sito dell'emittente televisiva ABC.

Ricordiamo che la puntata andrà in onda il 2 agosto, e sarà divisa in due puntate che verranno trasmesse in un unico speciale di due ore e dal titolo: "The Sign/New Life". Ecco la sinossi disponibile: "Il tempo sta per scadere e il gruppo di protagonisti dovrà compiere un vero e proprio miracolo per fermare la fine di tutto. Chi sopravviverà? Scopriamolo nel finale di stagione del capolavoro Marvel Agents of S.H.I.E.L.D." Inoltre in calce alla notizia trovate il promo dello show, potete così dare un primo sguardo agli avvenimenti della puntata.

Questa stagione è iniziata con un viaggio nel tempo che ha fatto scoprire agli agenti della serie il futuro distopico a cui è destinata l'umanità. Serviranno tutti i loro sforzi per salvare la civiltà, anche se dovranno affrontare delle prove sempre più difficili. Come avete già potuto leggere, la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà quella conclusiva, ma i fan potranno consolarsi con un gradito crossover con Agent Carter. Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere con un commento.