Il promo del terzo episodio di His Dark Materials mostra un rapimento

Nonostante l'ottimo debutto per la serie ispirata all'omonimo libro di Philip Pullman, la seconda puntata di His Dark Materials ha avuto un calo di ascolti, mantenendosì però sempre su livelli alti. Nel frattempo l'emittente televisiva HBO ha condiviso la sinossi ufficiale e il promo del terzo episodio.

Nel video, presente in calce alla notizia, scopriamo cosa è successo a seguito del rapimento di Lyra, mentre la signora Coulter, con il volto di Ruth Wilson, tenta di ritrovare il personaggio interpretato da Dafne Keen, diventata famosa dopo il suo ruolo in "Logan". Ecco quale sarà la trama della puntata intitolata "The Spies": "Dalle grinfie dei Gobblers, Lyra trova un aiuto inaspettato, che le consentirà di scoprire qualcosa in più sul suo passato e di nascondersi dal Magisterium", l'episodio è stato diretto da Jack Thorne, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Dawn Shadforth.

La serie, prodotta da HBO e BBC, andrà in onda il prossimo lunedì, mentre i fan italiani sono in trepida attesa di poter vedere le puntate dello show disponibile su Sky Atlantic a partire dal 2020. Per ingannare l'attesa vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su His Dark Materials, scritte dopo aver visto in anteprima il primo episodio dell'opera.