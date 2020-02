Online la sinossi ufficiale di 'Bodyguard' prossima puntata di Supergirl

Dopo aver raggiunto la cifra di 100 episodi di Supergirl, la serie con protagonista Melissa Benoist è pronta per una nuova sfida per Kara Zor-El: il suo compito stavolta sarà quello di salvare Andrea da un estremista anti-tecnologia.

L'emittente televisiva ha voluto infatti condividere la sinossi ufficiale dell'episodio intitolato "The Bodyguard", che andrà in onda il prossimo 8 marzo e che siamo sicuri avrà un grande impatto sulle puntata della prima stagione dello show prodotto da The CW.

Scopriamo quindi quale sarà la prossima missione di Supergirl: "Lena va avanti con Non Nocere - Lex affida a Supergirl il compito di salvare Andrea dalle minacce di un estremista anti-tecnologia, ma i suoi malvagi piani vanno oltre il fatto di mantenere in vita Andrea. Nel frattempo Lena continua ad andare avanti con Non Nocere, con l'aiuto di Lex". La puntata è stata diretta da Gregory Smith, seguendo la sceneggiatura di Emilio Ortega Aldrich e Chandler Smith. Quale sarà il piano di Lex Luthor? Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprirlo.

Se cercate altre indiscrezioni sulla puntata 100 in onda il 23 febbraio vi segnaliamo quest immagini inedite di Supergirl insieme a Mon-El, personaggio interpretato da Chris Wood, che tornerà a riprendere il suo ruolo per l'occasione.