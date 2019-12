Online le sinossi degli ultimi due episodi di Crisi sulle Terre Infinite: cosa succederà?

I primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite sono andati in onda gli scorsi 8, 9 e 10 dicembre e le reazioni dei fan al terzo capitolo del crossover sono al contempo entusiastiche e commosse, ma cosa ci aspetta negli ultimi due episodi? A darci qualche indizio le sinossi appena distribuite.

Attenzione! Di seguito potreste trovare alcuni spoiler su quello che succederà.



Per il quarto episodio del crossover Arrowverse, la produzione ha sfoderato il suo asso nella manica e persino il creatore dell'evento a fumetti Marv Wolfman ha collaborato alla sceneggiatura del capitolo, che vedrà protagonisti i personaggi della serie primigenia Arrow:

"Bloccati nel Vanishing Point, i Paragon cercano una via di fuga. La drammaticità della situazione è aggravata dalla scomparsa di Flash (guest star Grant Gustin). Tuttavia,la speranza torna nei cuori degli eroi in seguito alla comparsa di Oliver (Stephen Amell), che rivela di essere diventato qualcos'altro. Nel frattempo, vengono rivelate le storie sull'origine del Monitor (guest star LaMonica Garrett) e dell'Anti-Monitor."

Se la quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite risponderà a numerosi quesiti lasciati in sospeso, l'episodio conclusivo vedrà schierati i protagonisti di DC's Legends of Tomorrow, che finalmente faranno il loro debutto nel crossover:

"Alcuni mondi sono sopravvissuti, altri sono stati distrutti. Niente sarà più come prima"

Quest'ultima sinossi è decisamente enigmatica e lascia spazio all'imprevedibilità e alla sorpresa, preannunciando un finale epocale per la serie targata The CW.

I due episodi saranno trasmessi in un'unica serata il prossimo 14 gennaio, rispettivamente alle 20 e alle 21, orario statunitense, e stando alle dichiarazioni di Marc Guggenheim le sorprese sono tutt'altro che finite. Passate dalla nostra analisi dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite per non perderne neanche un dettaglio.