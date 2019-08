Online teaser e poster ufficiali di American Horror Story: 1984

Dopo il primo teaser ufficiale di American Horror Story: 1984 che omaggia i classici film slasher degli anni '80, vediamo il nuovo poster e filmato promozionale della serie antologica horror prodotta dall'emittente FX.

Questi brevi video servono per introdurre il killer presente nello show, mentre le vittime non fanno parte del cast principale annunciato fin'ora e mai visto in azione nei trailer.

In questo caso, nel filmato intitolato "Campfire" troviamo dei ragazzi impegnati a festeggiare davanti ad un falò. Il loro divertimento però viene interrotto quando un misterioso assalitore armato di accetta attacca due ragazzi, allontanatisi dal gruppo per raccogliere della legna.

Inoltre l'account Twitter ufficiale della serie ha appena condiviso sulla sua pagina un nuovo ed inquietante poster, che ricorda a tutti i fan dell'horror che la prima puntata andrà in onda il prossimo 18 settembre. Nell'immagine vediamo che uno dei bastoncini usati per cuocere i marshmallow sta per colpire l'occhio di una malcapitata.

Se cercate ulteriori notizie sugli attori che troveremo negli episodi dello show, ecco i nomi del cast di American Horror Story: 1984, ricordiamo che due interpreti famosi salteranno questa stagione: stiamo parlando di Billy Eichner e Sarah Paulson, che hanno preferito concentrarsi su altri progetti, nonostante la conferma del grande affetto che provano per la serie.