Online il teaser trailer di The Man in the High Castle 4: avrà un finale da urlo!

Dopo il successo delle prime tre stagioni, The Man in the High Castle sta per tornare con la quarta e (ahimè!) ultima stagione, e il teaser trailer distribuito da Amazon Prime Video promette un finale da far brillare gli occhi! Attraverso quali realtà alternative viaggerà Juliana Crain, pur di opporsi a John Smith (Rufus Sewell)?

Le avventure di Juliana Crain (Alexa Davalos) stanno per concludersi e il quarto capitolo della storia sarà incentrato sulla ricerca della libertà, obiettivo supremo da ottenere anche a costo della vita. Guerra, rivolta e colpi di scena: queste le aspettative del pubblico e sembra proprio che la produzione targata Amazon non abbaia badato a spese pur di accontentarlo.

Cosa ci aspetta? Il malcontento del popolo ha ormai generato una vera e propria forza di opposizione alla politica del governo, di stampo nazista e basata sul terrore, e la Resistenza si prepara ad affrontare la sua più importante battaglia. Arriva a darle ma forte un nuovo schieramento ribelle, anch'esso guidato dalla visione di Juliana di un mondo migliore.

Dall'altra parte abbiamo in Impero le cui fondamenta vacillano e i primi segni di cedimento minano l'ordine al suo interno. L'Ispettore Capo Takeshi Kido (Joel De La Fuente) dovrà scegliere tra il dovere e il bene della sua famiglia, mentre il Reichsmarschall John Smith (Rufus Sewell) sarà allettato dall'idea di attraversare il portale creato da nazisti, che lo condurrà verso altre realtà da soggiogare.

Il teaser trailer si conclude con le parole di Juliana Crain, che alla domanda "Perché sei tornata?", risponde "Per uccidere John Smith".

The Man in the High Castle, ispirato al romanzo "La svastica sul sole" di Philip K. Dick, tornerà il 15 novembre su Amazon Prime Video, insieme alle tre precedenti già disponibili sulla piattaforma. Invitiamo chi fosse curioso a leggere la nostra recensione della terza stagione di The Man in the High Castle.