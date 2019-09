Online il trailer per la sesta stagione di The Flash

Recentemente abbiamo letto la notizia riguardo l'importanza di Killer Frost in The Flash 6. L'emittente televisiva The CW ha appena condiviso un nuovo trailer della serie TV con protagonista Barry Allen, mostrandoci una breve anteprima dei prossimi eventi.

In particolare nel breve promo, intitolato "Prepare For Crisis", possiamo vedere come il personaggio interpretato da Grant Gustin si sta preparando ad affrontare l'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che sconvolgerà la storia di tutte le serie TV facenti parte dell'Arrowverse, con conseguenze importanti soprattutto per i fan del protagonista di Arrow.

Gli alleati di Flash dovranno superare molte sfide per evitare quello che conosciamo da tempo: la scomparsa del supereroe, predetta da un giornale e a causa di qualche avvenimento sconosciuto anticipata di diversi anni.

Inoltre ricordiamo che saranno presenti numerosi nuovi alleati e rivali nella sesta stagione, uno fra tutti il villain Ramsay Rosso, conosciuto anche con il nome di Bloodwork. Non ci resta che aspettare il prossimo 6 ottobre per vedere le puntate inedite dello show, nel frattempo è stata condivisa online la sinossi della premiere di The Flash 6, in cui Barry e Iris devono cercare di superare il trauma della perdita della figlia, mentre la sfida contro l'Anti-Monitor si fa sempre più vicina.