Online il trailer per la terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Dopo il backstage ufficiale e il video musicale promozionale, Netflix ha finalmente pubblicato il trailer per la terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Sabrina (Kiernan Shipka) invita i suoi amici ad andarsene all'Inferno, ma non lo fa per offendere: nei prossimi episodi dello show, infatti, i protagonisti dovranno letteralmente scendere nel regno di Lucifero per salvare Nick (Gavin Leatherwood), che attualmente vive col demoniaco padre della sua ragazza intrappolato nel suo corpo. Il problema è che, una volta scesi negli inferi, sarà difficile tornare nel mondo dei vivi, soprattutto per Sabrina, alla quale verrà offerto il controllo del trono.

Come al solito, potete gustarvi il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

Qui sotto la descrizione ufficiale per la stagione 3:

"Sebbene Sabrina abbia sconfitto suo padre Lucifero, il Signore Oscuro rimane intrappolato nella prigione umana del suo amato fidanzato, Nicholas Scratch. La ragazza non può vivere in pace sapendo che Nick si è sacrificato per lei quindi, con l'aiuto dei suoi amici mortali, "The Fright Club" (composto da Harvey, Rosalind e Theo), Sabrina decide di liberarlo dalla dannazione eterna e riportarlo tra le sue braccia. Tuttavia, spetterà proprio a lei assumere il titolo di "Regina" dell'Inferno in assenza di suo padre, allo scopo di difendere il trono da un letale pretendente, il Principe dell'Inferno Calibano."

Chilling Adventures of Sabrina è interpretato da Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph e Abigail Cowen. La serie è stata creata da Roberto Aguirre-Sacasa, che figura anche come showrunner della serie-sorella Riverdale, nonché direttore creativo della Archie Comics. Tra i produttori, oltre ad Aguirre-Sacasa, anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, il CEO di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.

I nuovi episodi saranno disponibili su Netflix dal prossimo 24 gennaio.