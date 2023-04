Only Muders in the Building 3 è pronto: Selena Gomez pubblica una foto con Meryl Streep

Le prime due stagioni di Only Murders in the Building si sono rivelate avvincenti e i fan non vedono l’ora che il trio torni in azione per investigare dopo il cliffhanger con cui è terminato il secondo capitolo dello show.

Come anticipato dal teaser trailer della terza stagione di Only Murders in the Building, Meryl Streep è la new entry di livello che si è andata ad aggiungere a un cast già importante continuando la tradizione dello show che ha visto nomi importanti partecipare alla serie.

Per celebrare la cosa e promuovere la nuova stagione, Selena Gomez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui posa insieme all’attrice di Manhattan e Il Diavolo Veste Prada in cui le due interpreti si guardano e sorridono l’un l’altra con la didascalia della foto che esalta l’esperienza sul set: “Abbiamo concluso la terza stagione di Only Murders in the Building e non credo di avere abbastanza parole per descrivere quanto sia bella questa stagione. L’esperienza è stata del tutto esilarante, impegnativa e, per quanto mi riguardi, un sogno assoluto. Presto posterò di più a riguardo. Intanto vi lascio alla donna che adoro, a cui mi ispiro e che amo”.

Parole di assoluta ammirazione da parte dell’attrice texana nei confronti di quella che, a tutti gli effetti, deve essere considerata come una leggenda della storia del cinema.

A proposito dell’attrice più candidata di sempre agli Oscar e del suo lavoro nello show Hulu, vi lasciamo al balletto di Meryl Streep nel dietro le quinte di Only Murders in the building.