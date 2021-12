Only Murders in the Building 2, Cara Delevingne nel cast della seconda stagione

La seconda stagione di Only Murders in the Building ci regalerà nuovi misteri, ma introdurrà anche dei volti nuovi, e tra questi vi è anche Cara Delevingne.

L'attrice e top model britannica Cara Delevigne si unirà alla seconda stagione della serie Hulu Only Murders in the Building.

Il suo sarà un ruolo da series regular nei panni di Alice, "un'insider del mondo dell'arte che resterà invischiata nel mistero".

La prima stagione di Only Murders in the Building è composta da 10 episodi, e ha raccontato il mistero della morte di uno dei resistenti dell'Arconia, l'edificio residenziale dove vivono anche i personaggi interpretati da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

Nella seconda stagione si dovrà risolvere un nuovo omicidio, anticipato già dagli eventi dell'episodio finale, e chissà con quali trovate se ne usciranno questa volta i nostri protagonisti.

Ideato da Steve Martin e John Hoffman, e prodotto da Martin, Hoffman, Short, Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal e Jamie Babbit, lo show di Hulu ha avuto un grande successo di critica e pubblico, che gli ha garantito il rinnovo per una nuova stagione ancor prima che andasse in onda l'ultimo episodio della serie.

In Italia, la serie è disponibile per la visione su Disney+. Qui trovate la nostra recensione di Only Murders in the Building.