Only Murders in the Building 2, confermato il ritorno di un personaggio: ecco chi

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla seconda stagione di Only Murders in the Building, e dopo le nuove aggiunte al cast, adesso si parla anche di ritorni...

Sappiamo già che nella seconda stagione di Only Murders in the Building ritroveremo i tre protagonisti dello show, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, e sappiamo che vedremo anche dei volti nuovi come Cara Delevingne e Shirley MacLaine, ma ora un membro del cast ci rivela che anche lui farà ritorno.

"Tornerò. Non posso dirvi come, ma farò ritorno" ha infatti ammesso Nathan Lane, l'interprete di Teddy Dimas "Lui non ha commesso l'omicidio, ma derubavano le tombe (assieme al figlio). Tornerà in un modo interessante, e ci sarà una grande sorpresa".

"Sono a Los Angeles al momento per girare un film, ma ho girato un paio di episodi prima che partissi e ne dovrei girare un altro paio quando tornerò per terminare questa particolare storyline" ha anticipato, prima di sprecarsi in elogi per il cast, la produzione e lo show "È così bello poter essere parte di questo show con Marty [Short] e Steve [Martin] e Selena Gomez, che è adorabile. E poi stanno attirando delle guest star davvero interessanti. E John Hoffman è a capo di tutto, e lui è un tipo davvero forte. Sono davvero felice di vedere che la serie sta avendo tutto questo successo".