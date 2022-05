Only Murders In The Building 2, diamo un primo sguardo alla nuova stagione con queste foto

Tra poche settimane sarà di ritorno su Hulu Only Murders in the Building con la sua seconda stagione, e grazie a Vanity Fair possiamo dare un primo sguardo ai nuovi episodi con le prime foto ufficiali e scoprire cosa ci aspetta questa volta in quel dell'Arconia.

La prima stagione di Only Murders in the Building è stata un successo di pubblico e di critica, e la seconda promette di fare altrettanto.

Forse per le new entry Cara Delevingne (che interpreterà Alice, la proprietaria di una galleria d'arte e nuovo interesse amoroso di Mabel), Amy Schumer (che pare interpreti "una versione leggermente insopportabile di sé stessa") e Shirley MacLaine (la madre di Bunny, amministratrice di condominio dell'Arconia); forse per il delitto che coinvolgerà direttamente i nostri protagonisti Mabel, Charles e Oliver come sospettati principali (l'omicidio di Bunny, anticipato già dal season finale della prima stagione di Only Murders); forse per i nuovi misteri che verranno fuori proprio a causa di quest'ultima morte, e che riveleranno la presenza di numerosi segreti all'interno del prestigioso edificio noto come Arconia; forse per tutte queste ragioni ci aspetta una stagione davvero indimenticabile, e in calce alla notizia trovate le prime immagini ufficiali che lo dimostrano.

La seconda stagione di Only Murders in the Building arriverà il 28 giugno su Hulu, mentre è ancora da vedere con quali tempistiche arriveranno qui da noi gli episodi su Disney+.