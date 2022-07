Only Murders in the Building: Hulu pubblica il videoclip di Angel in Flip Flops

Only Murders in the Building è finalmente tornato su Disney+ con una seconda stagione, che ha mantenuto alto il livello dello show. Nel frattempo Hulu ha pubblicato il singolo di Charles-Haden Savage, Angel in Flip Flops, di cui troverete il video in cima all'articolo.

La canzone è stata eseguita da Charles (Steve Martin) nel corso dell'ultimo episodio, dove il personaggio rivela di averlo registrato negli anni '80 per il suo programma poliziesco televisivo di successo Brazzos. Si tratta di un album, quello che contiene il singolo, che è andato molto bene in Germania prima della caduta del muro di Berlino, e il co-creatore dello show Hoffman, quando se ne parlò per la prima volta, la trovò subito un'idea molto divertente.

Angel in Flip Flops dura due minuti e parla di un uomo che trova una donna come quelle di cui parlano le canzoni. Il video musicale è animato, e il brano è stato composto da Steve Martin, insieme a Kirker Butler, e prodotto da Paul Schaffer.

"Sono orgoglioso di 'Angel in Flip Flops' come lo sono di qualsiasi lavoro che ho fatto che non sia così buono" ha dichiarato Martin. E ne ha tutte le ragioni, perché si tratta di una di quelle canzoni divertenti che entrano subito in testa. E voi, l'avete sentita? Se la risposta è no, andate in cima all'articolo!

Intanto Only Murders in the Building 2 ottiene un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes!