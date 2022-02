Only Murders in the Building 2, Michael Rapaport entra nel cast della nuova stagione

La star di Boston Public, Michael Rapaport, avrà un ruolo ricorrente al fianco di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nella seconda stagione di Only Murders in the Building, in programma su Hulu negli USA e su Disney+ in Italia. La serie ha ottenuto un enorme successo e si appresta a tornare con nuovi episodi.

Rapaport interpreterà il detective Kreps, un agente di polizia coinvolto nel nuovo caso di omicidio introdotto nel finale della prima stagione.

La serie che mescola comicità e misteri, ha per protagonisti i personaggi di Martin, Short e Gomez, i quali condividono l'ossessione per il true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un vero e proprio caso.



Nella prima stagione i tre indagano sulla sospetta morte di un inquilino del loro esclusivo condominio situato nell'Upper West Side di New York. Mentre indagano i tre protagonisti registrano un podcast per documentare il caso, scoprendo diversi segreti del passato che riguardano l'edificio nel quale abitano.



Only Murders in the Building è scritta da Steve Martin e John Hoffman, che figurano anche in qualità di produttori esecutivi, insieme a Dan Fogelman (This Is Us) e Jess Rosenthal.

Rapaport è entra nel cast di Life & Beth, una serie con Amy Schumer. E proprio quest'ultima è tra le new entry della serie su Disney+: in Only Murders in the Building 2 ci sarà Shirley MacLaine, per un secondo ciclo di episodi che si preannuncia davvero entusiasmante.



Nel cast anche Cara Delevingne, star di Suicide Squad e Life in a Year.