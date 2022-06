Only Murders in the Building 2 ottiene il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes!

I primi due episodi della seconda stagione di Only Murders in the Building sono arrivati su Hulu, e hanno già raccolto alcune impressioni su Rotten Tomatoes, dove la s2 ottenuto una valutazione del 100% dalla critica e del 96% dagli spettatori.

Sono diversi i prodotti che hanno ottenuto un apprezzamento simile nell'ultimo periodo, ma Only Murderes in the Building è una delle poche serie ad avere un punteggio perfetto per entrambe le sue stagioni. Secondo molti la commedia con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez ha avuto un miglioramento, e ha reso tutto più complesso ma mantenendo il fascino e l'arguzia della prima stagione.

Decider ha scritto che "a differenza dei podcast sul crimine reale a cui lo show si è ispirato per la sua satira, non c'è un crollo nel secondo anno dopo una grande prima stagione. Ora che i suoi ritmi comici sono ben consolidati, sembra davvero che la serie possa essere anche meglio nella seconda stagione". Anche altre testate hanno confermato in linea di massima questa idea. "Continua a essere una commedia fantastica, scritta in modo preciso e perfettamente eseguita" ha infatti scritto il Los Angeles Times, mentre il Paste Magazine ha assegnato al nuovo capitolo un punteggio di 8,9 su 10, scrivendo: "Il rapporto tra i tre attori principali è migliore che mai stavolta e sono tutti ancora più a proprio agio; danno sempre il meglio di sé quando sono insieme".

Ora bisognerà vedere come andrà avanti. Intanto per chi non lo avesse visto, ecco il trailer di Only Murders in the Building 2!