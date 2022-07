Only Murders in the Building 2, Selena Gomez ignorata agli Emmy: il commento del creatore

Only Murders in the Building è uno dei titoli che hanno spadroneggiato tra le candidature agli Emmy Award di quest'anno, con ben 17 assegnate allo show con Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez. E proprio quest'ultima però è il nome 'dimenticato' tra le nomination, a differenza delle due co-star maschili.

A parlare di questa 'dimenticanza' agli Emmy Award è stato John Hoffman, che ha elogiato la performance di Gomez così come quella dell'intero cast della serie. Sul nostro sito è disponibile la recensione di Only Murders in the Building 2.



"Il nostro trio è al centro di tutto" ha dichiarato Hoffman a Deadline "È la ragione del successo di questo show. Hanno fatto tutto insieme e Selena è una parte essenziale di questo. Le nostre nomination sono anche le sue, anche se so che si sentono tutti in colpa [per la mancata candidatura di Gomez]. Queste cose sono complicate e non si sa mai chi verrà incluso. A volte sembra ingiusto, come accade oggi in cui tutti noi siamo celebrati, ma sono davvero orgoglioso di lei" ha dichiarato Hoffman.



Sulla seconda stagione e l'apporto di Selena:"In Only Murders in the Building 2 noterete l'attrice straordinaria che è Selena Gomez e il nostro trio che brilla ancor più di prima. Sono davvero molto entusiasta del nostro team di lavoro, che ha ricevuto parecchie nomination oggi".



I nuovi episodi di Only Murders in the Building sono disponibili ogni martedì su Disney+, con Steve Martin nel ruolo di Charles-Haden Savage, Martin Short nel ruolo di Oliver Putnam e Selena Gomez nel ruolo di Mabel Mora. Anche Shirley MacLaine è nel cast di Only Murders in the Building 2, nel ruolo della madre di Bunny Folger (Jayne Houdyshell).