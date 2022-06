Only Murders in the Building 2: ecco il nuovo trailer rilasciato da Hulu

Dopo aver trascorso un'intera stagione a indagare su un presunto omicidio, il finale della prima stagione dello show ideato da Steve Martin e John Hoffman, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Only Murders in the Building, ha visto i nostri eroi essere coinvolti in un nuovo tipo di indagine in cui erano i primi sospettati.

Fortunatamente, tra poche settimane, il pubblico potrà vedere le nuove avventure degli amati investigatori. Per celebrare la nuova imminente stagione in arrivo, Hulu ha rilasciato un nuovissimo trailer, che vi abbiamo lasciato ad inizio notizia.

La sinossi della seconda stagione recita: "Dopo la scioccante morte del presidente del consiglio di Arconia Bunny Folger, Charles, Oliver e Mabel corrono per smascherare il suo assassino. Tuttavia, sono nate tre (sfortunate) complicazioni: il trio è pubblicamente implicato nell'omicidio di Bunny, sono i soggetti di un podcast in competizione e hanno a che fare con un gruppo di vicini di New York che pensano tutti di aver commesso un omicidio".

Only Murders in the Building proviene dai co-creatori e scrittori Steve Martin e John Hoffman (Grace & Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornano tutti per riprendere i loro ruoli, con la seconda stagione che ha aggiunto al cast anche Amy Schumer, Cara Delevigne, Shirley MacLaine e Michael Rapaport.

Per concludere, vi lasciamo con l'ultimo poster di Only Murders in the Building 2.