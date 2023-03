Only Murders In The Building 3, ecco le nuove aggiunte nel cast della serie Hulu!

Il nuovo trailer di Only Murders In The Bulding ha mostrato Meryl Streep, e ora ad aggiungersi al cast della serie Hulu sono anche Don Darryl Rivera, Allison Guinn e Gerald Caesarto. Tuttavia, i dettagli sui loro ruoli sono ancora sconosciuti.

Rivera viene ricordato per la serie del 2022 Lasciami entrare, mentre Guinn per La fantastica signora Maisel; Caesar, invece, ha partecipato in Law & Order - I due volti della giustizia. Il trio si unisce a un cast strabiliante, che comprende attori del calibro di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, oltre alle ultime aggiunte quali Meryl Streep, Paul Ruddd e Jesse Williams. Al contempo, la star di Only Murders In The Bulding Steve Martin chiarisce le voci sul suo ritiro.

La serie comico-investigativa segue le disavventure di tre sconosciuti (Martin, Short e Gomez) che condividono un'ossessione per il crimine, al punto da ritrovarsi improvvisamente coinvolti in uno di essi. In particolare, la terza stagione seguirà l'ultimo omicidio, quello riguardante Ben Glenroy (Rydd), l'attore principale della commedia di Broadway di Oliver Putnam che muore nell'esatto momento in cui il sipario si stava alzando per annunciare l'inizio dello spettacolo.

I primi dieci episodi della serie hanno ottenuto un indice di gradimento su Rotten Tomatoes del 100%, con un voto medio di 8 su 10 basato su 104 recensioni; di conseguenza, è diventata la serie originale Hulu più popolare di sempre. Non sorprendono le quattro candidature al Critics' Choice Television Award del 2022, né tanto meno le restanti tre per i Golden Globe dello stesso anno. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Only Murders In The Building.