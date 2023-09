Only Murders in the Building 3, due camei clamorosi nell'ultimo episodio

Ogni stagione di Only Murders in the Building ha incluso guest star che interpretano una versione esagerata di se stesse. Nella prima stagione fu la star della musica Sting, mentre nella seconda fu Amy Schumer a comparire in un cameo della serie disponibile su Disney+. Il settimo episodio della terza stagione non è stato da meno.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Only Murders in the Building 3. Se state guardando lo show avete già scoperto il colpevole di Only Murders in the Building 3?



Dopo che Charles (Steve Martin) ha abbandonato la commedia di Oliver (Martin Short), i produttori si sono rivolti ad un veterano per sostituirlo: Matthew Broderick. Come per i precedenti camei, Broderick interpreta una versione di se stesso piuttosto odiosa e in grado di far impazzire Oliver.

Da Broderick la trama conduce ad un altro clamoroso cameo: Mel Brooks. Quando Oliver si rende corto di mal sopportare Broderick chiede di Brooks su FaceTime se può lavorare con lui in The Producers.



Brooks, interpretando se stesso, scopre che Broderick è stato scelto già per Death Rattle Dazzle, cosa che porterà Brooks a dire a Oliver:"Sei fo***to".

"Non si è mai sicuri di come un attore potrebbe reagire interpretando una versione di se stessa. Saranno nervosi nell'andare troppo oltre? Ci sono aspetti della loro vita che non vorranno prendere in considerazione? Fortunatamente, Matthew [Broderick] era esattamente l'opposto. [...] Ha dato un tono meraviglioso a tutto. Adoro il fatto che la sua incredibile devozione alla recitazione e all'autenticità diventino proprio la cosa che causa così tanto dolore a Oliver" ha dichiarato il produttore Jess Rosenthal.



State guardando la serie? Avete notato tutti gli easter egg su Meryl Streep?