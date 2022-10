Only Murders in the Building 3: Jesse Williams nel cast della terza stagione!

Nuovi aggiornamenti in vista della terza stagione di Only Murders in the Building, la serie Hulu in streaming in Italia su Disney Plus.

Le ultime novità riguardano il cast dello show, con l'aggiunta dell'ex star di Grey's Anatomy Jesse Williams, che reciterà al fianco di Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Inoltre, anche Paul Rudd sarà in Only Murders in the Building 3.

Williams è un attivista/attore/imprenditore ed ex insegnante di scuola superiore. Ha ottenuto una nomination al Tony Award al suo debutto a Broadway nel revival vincitore del Tony "Take Me Out" quest'anno e prossimamente prenderà parte a "Your Place o Mine" con Reese Witherspoon. Oltre ai suoi numerosi ruoli in TV e al cinema, tra cui "The Cabin in the Woods", "Little Fires Everywhere", "Brooklyn's Finest" e "Secret Headquarters", ha preso parte a 12 stagioni di Grey's Anatomy, interpretando il dottor Jackson Avery.

Only Murders in the Building, prodotto da 20th Television, ha ottenuto 17 nomination agli Emmy la scorsa stagione, vincendone tre. La serie è stata realizzata dai co-creatori e sceneggiatori Martin e John Hoffman, che sono produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, al creatore di This Is Us Dan Fogelman e a Jess Rosenthal.

Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti su Only Murders in the Building 3!