Only Murders in the Building 3: Meryl Streep danza sul set nel video dietro le quinte

Dopo l'arrivo del primo trailer di Only Murders in the Building 3, continuano i lavori sul set della serie Hulu (che in Italia arriverà direttamente sulla piattaforma Disney+). In un nuovo e divertente video dal dietro le quinte dello show, tra una ripresa e l'altra, Meryl Streep esegue per la gioia dei colleghi sul set un numero di danza.

Nel nuovo video, si vede la new entry della Stagione 3 Meryl Streep si sta esercitando con l'attore di Broadway Wesley Taylor mentre Paul Rudd è uno spettatore divertito. Il duo scoppia in un applauso mentre l'attrice Premio Oscar esegue i passi giusti e questo non fa altro che mostrare tutto il divertimento dietro le quinte che di solito i fan non riescono a vedere.

Nel teaser rivelato in precedenza ci veniva presentato per la prima volta il personaggio della Streep durante una lettura del testo teatrale insieme ai colleghi mentre alcune immagini dal set hanno mostrato Selena Gomez in abito da sposa, aumentando la curiosità intorno alla prossima stagione.

Il finale della seconda stagione di Only Murders in the Building ha lasciato i fan con un cliffhanger, svelando che il mistero della prossima stagione sarà incentrato sul personaggio di Rudd, Ben Glenroy, una rinomata e celebre star che muore sul palco dopo aver avuto degli attriti nel backstage con Oliver, interpretato da Martin Short. La prossima stagione vedrà il nostro trio preferito alle prese con il mistero della sua morte.

Sebbene i dettagli sui personaggi e sulla trama siano tenuti strettamente riservati, dai teaser sopra citati sembra che la Streep interpreterà un attrice della stessa compagnia teatrale coinvolta nel dramma.

Ad accompagnare Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, nel cast ci saranno anche Amy Ryan, Jane Lynch, Andrea Martin, Tina Fey, Ryan Broussard, Jayne Houdyshell e altri ancora. Oltre a Rudd e Streep, la nuova stagione vedrà la partecipazione di attori come Ashley Park, star di Emily in Paris, e Jesse Williams, attore di Grey's Anatomy. Martin ha co-creato la serie insieme a John Robert Hoffmann. Il duo è anche produttore esecutivo insieme a Short, Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal e Jamie Babbit.

Only Murders in the Building 3 debutterà su Hulu la prossima estate.