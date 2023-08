Only Murders in the Building 3, avete notato tutti gli Easter-egg su Meryl Streep?

Una delle novità più importanti della Stagione 3 di Only Murders in the Building, la serie comedy-thriller con protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, è stata sicuramente l'introduzione del personaggio di Meryl Streep, che neanche a dirlo interpreta proprio un'attrice della compagnia teatrale al centro del nuovo mistero.

Nel quinto episodio della terza stagione di Only Murders in the Building, la Loretta di Meryl Streep è finalmente di nuovo al centro della scena: lei e Oliver (Martin Short) hanno l'appuntamento a cui alludono da diversi episodi. L'appuntamento inizia con una cena nell'appartamento di Loretta, che offre agli spettatori uno sguardo sulla vita del personaggio e ci fa capire quanto sia diversa dagli abitanti dell'Arconia. È anche un'opportunità per lo show di inserire una tonnellata di easter egg provenienti da tutta la carriera della Streep.

In tutto l'appartamento ci sono cenni a diversi film della Streep. Lo scenografo Rich Murray ha inserito ogni sorta di riferimento ad altri personaggi della Streep, assicurandosi allo stesso tempo che l'atmosfera del luogo si adattasse a Loretta. "Ci sono un sacco di queste cose bizzarre, con oggetti che continuano a saltare fuori", ha detto Murray a Variety. Scoprite intanto la lista dei sospetti di Only Murders in the Building 3.

Forse la più ovvia delle citazioni - certamente la più facile da cogliere senza pensarci - è uno strofinaccio incorniciato di Suffragette appeso alla parete tra due finestre. Secondo Murray, anche il nome del personaggio della Streep è riportato sull'asciugamano.

Due film della Streep, in cui compariva anche da Stanley Tucci, fanno la loro comparsa nell'appartamento. Il primo è Julie & Julia del 2009. I tulipani di una scena della cena in quel film sono presenti sulla scrivania di Loretta. "Sono in una cabina e c'è una splendida composizione di tulipani francesi che sembra siano stati spostati un paio di volte", ha detto Murray. "Era una composizione gigantesca. Così, ho sempre messo una composizione di tulipani francesi sulla sua scrivania, ed erano disposti in modo strano come nel film".

E naturalmente l'appartamento fa riferimento al film del 2006 Il diavolo veste Prada, che rimane uno dei ruoli più popolari della Streep.

"Abbiamo aggiunto una serie di libri nella sua libreria", ha spiegato Murray, "e sui dorsi dei libri c'è il logo del film".

Nell'appartamento di Loretta ci sono anche riferimenti a Kramer contro Kramer e a La mia Africa, anche se questi sono solo quelli che Murray affronta nell'intervista. È molto probabile che sul set si nascondano ancora più segreti.