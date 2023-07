Only Murders in the Building 3: ecco perché Nathan Lane non tornerà nel cast

Nathan Lane è stato uno dei volti principali di Only Murders in the Building e dopo aver ricoperto sostanzialmente il ruolo di villain della prima stagione e quello di aiutante nella seconda, l'attore non prenderà parte alla terza in programma su Hulu per questa estate. In una recente intervista, l'attore ha spiegato il motivo della sua assenza.

Quest'anno, sia Nathan Lane che Amy Ryan hanno confermato di non essere presenti nella terza stagione della serie, nonostante abbiano avuto ruoli fondamentali nelle prime due stagioni. Questa settimana sono state rivelate ulteriori informazioni sull'assenza di Lane. Teddy Dimas, a quanto pare, non sarà presente nella nuova stagione di Only Murders in the Building a causa di un conflitto di programmazione nel suo calendario degli impegni.

Lane ha recentemente rivelato a Deadline che le riprese della nuova stagione di Only Murders entravano in conflitto con la sua recente partecipazione allo spettacolo teatrale di Broadway Pictures From Home.

Il personaggio di Teddy non è stato cancellato dallo show o altro. Se dovesse esserci una quarta stagione, la porta rimane aperta per il ritorno di Lane. È lecito pensare che lo stesso valga anche per la Ryan.

Recentemente è stata rivelata la data di debutto di Only Murders in the Building 3.

La seconda stagione si era conclusa con l'omicidio su cui si indagherà nella terza stagione. Un nuovo personaggio interpretato da Paul Rudd muore sul palcoscenico durante la prima di un nuovo spettacolo teatrale e la terza stagione seguirà Mabel, Charles e Oliver mentre cercano di scoprire cosa è successo. Meryl Streep è stata annunciata come parte del cast all'inizio della produzione della terza stagione, unendosi a Paul Rudd come new entry di lusso.

Il personaggio della Streep si inserirà nella storia, in quanto attrice coinvolta nella stessa produzione teatrale del personaggio di Rudd.