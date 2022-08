Only Murders in the Building, ecco quello che sappiamo sulla stagione 3!

Da oggi è disponibile su Disney+ l'ultimo episodio della seconda stagione di Only Murders in the Building, la serie tv creata da Steve Martin e John Hoffman e distribuita in Italia come Star Original. Lo show conclude il secondo ciclo di episodi ma si appresta a viverne un terzo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla stagione 3.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Only Murders in the Building.

Dopo le indagini sull'omicidio di Bunny Folger (Jayne Houdyshell) nella seconda stagione, Only Murders in the Building è stata rinnovata per una terza stagione.

Anche il finale della stagione 2 è caratterizzato da un salto temporale, in questo caso di un anno, che mostra il trio nuovamente coinvolto in un caso di omicidio che fungerà da trama per la terza stagione della serie.

Probabilmente la produzione è già pronta per iniziare le riprese in autunno. Con queste tempistiche i nuovi episodi potrebbero far capolino tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate 2023.



Tutto quello che sappiamo su Only Murders in the Building 3 è che il mistero sarà incentrato su Ben Glenroy, interpretato da Paul Rudd. Ben è un attore che lavora con Oliver (Martin Short) al suo ritorno a Broadway. La sera della prima, Ben muore sul palco dopo aver scambiato qualche parola con Charles (Steve Martin). Oliver, Charles e Mabel torneranno ad indagare e riavvieranno il loro celebre podcast.



Il cattivo rapporto tra Ben e Charles e un intero cast sospettato animeranno la trama della terza stagione. Chi ha ucciso Ben Glenroy?



