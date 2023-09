Only Murders in the Building 3: scioccante rivelazione su Loretta nel nuovo episodio

Mentre la terza stagione di Only Murders in the Building si avvicina alla fine e la storia si avvicina alla rivelazione dell'assassino di Ben Glenroy, stanno venendo a galla sempre più indizi decisivi. Il nuovo episodio di questa settimana, "Sitzprobe", ha introdotto una delle più grandi rivelazioni della stagione fino ad ora e riguarda Loretta.

Un paio di episodi fa, e dopo quei due camei clamorosi in Only Murders, è stato rivelato che Loretta (Meryl Streep) teneva un libro segreto di titoli e foto su Ben Glenroy, lasciando intendere che fosse lei la sua assassina. In "Sitzprobe", apprendiamo che il libro in realtà non riguarda affatto Ben. Si trattava invece di suo fratello adottivo e manager, Dickie.

Come si scopre, Loretta è in realtà la madre di Dickie. Rimase incinta molto giovane e lo affidò a una famiglia che non poteva concepire, permettendole così di trasferirsi a New York e di dedicarsi alla sua carriera di attrice. Nel corso degli anni ha tenuto d'occhio Dickie e il motivo per cui ha voluto partecipare alla produzione è stato quello di avvicinarsi finalmente a lui.

Questo dà a Loretta un motivo per uccidere Ben, in quanto voleva toglierlo di mezzo per passare più tempo con suo figlio. Tuttavia, la sua decisione di prendersi la colpa alla fine dell'episodio per salvare Dickie dall'essere preso in custodia allude al fatto che probabilmente, dopo tutto, è innocente.

John Hoffman, il co-creatore di Only Murders in the Building, ha recentemente parlato con TVLine del nuovo sorprendente colpo di scena di Loretta. Secondo le parole di Hoffman, la Streep era entusiasta dell'idea della storia di Loretta una volta proposta.

"L'ho proposto a Meryl quando eravamo ancora nella stanza degli sceneggiatori [per l'arco della terza stagione]", ha detto Hoffman. "Una delle nostre brillanti scrittrici, Elaine Ko, ha proposto questa storia per Loretta, ed è stato un momento elettrizzante che si è percepito nella stanza, una di quelle cose che ti rendono molto eccitato. Meryl voleva qualcosa di succoso... ed è una ricontestualizzazione di questo personaggio che rimodella chi è e perché è arrivata a quell'audizione, e che cosa pensava davvero quando ha recitato quel monologo sulla cura di un bambino che potrebbe non essere fisicamente suo".

E voi, avete qualche indizio di chi potrebbe essere effettivamente l'assassino? Ditecelo nei commenti!