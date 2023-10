Only Murders in the Building 3: spiegazione del finale di stagione

Se avete amato così tanto la terza stagione di Only Murders in the Building da volerne rivivere gli ultimi momenti anche ora che si è conclusa, siete capitati nel posto giusto perché in questo articolo vi forniremo la spiegazione del finale di stagione di Only Murders in the Building 3.

Nell'ultimo episodio della stagione il trio di improvvisati detective al centro della serie riesce, in maniera relativamente semplice, a far confessare Donna dell'omicidio di Ben già nei primi minuti della puntata: tuttavia, considerato che l'assassina ha un cancro allo stadio terminale e non è a rischio di fuga, i protagonisti le consentono di assistere alla premiere della piece teatrale di Oliver. Tutto sembra già risolto nei primi venti minuti dell'episodio, ma in realtà Mabel - proprio grazie al musical messo in scena di fronte ai suoi occhi - si rende conto che in realtà l'assassino non è Donna, ma suo figlio Cliff.

La confessione del disperato Cliff - che nel frattempo ha saputo che sua madre sarebbe stata disposta a prendersi la colpa pur di proteggerlo - rivela che in realtà non si è trattato di omicidio ma di un incidente nato da una piccola zuffa. Per sfuggire alla giustizia il ragazzo vorrebbe suicidarsi sul palco, ma Oliver, Charles e Mabel - e soprattutto sua madre Donna - riescono a fargli cambiare idea. Il contro-finale però ci riserva un ultimo colpo di scena: Sazz, la controfigura di Charles e sua migliore amica, si reca nell'appartamento di quest'ultimo e appena mette piede oltre la soglia d'ingresso viene freddata da un misterioso nuovo assassino... che evidentemente l'aveva scambiata per Charles.

Chi è questo nuovo criminale? Perché vuole uccidere Charles? Le risposte arriveranno nella quarta stagione di Only murders in the building, annunciata ufficialmente da Disney+ poche ore dopo l'uscita dell'episodio finale della terza.