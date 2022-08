Only Murders In The Building 3, nella nuova stagione ci sarà anche Paul Rudd!

La seconda stagione di Only Murders In The Building è appena giunta al termine, ma in compenso abbiamo già un'interessante notizia di casting sulla terza stagione dello show: nei nuovi episodi vedremo anche Paul Rudd!

La star del MCU ha fatto un'apparizione a sorpresa nell'ultimo finale di stagione di Only Murders In The Building, dove è stato introdotto con il nome di Ben Glenroy, un attore di Broadway che partecipa alla produzione teatrale di Oliver (Martin Short) e che sembra non andare molto d'accordo con Charles (Steve Martin).

Ciò che più ha sorpreso i fan, tuttavia, è stato quanto poco sia durato i personaggio, considerando che nel mezzo dello spettacolo Glenroy comincia a sanguinare dal naso mostrando segni di avvelenamento, per poi accasciarsi davanti a tutti ed esalare l'ultimo respiro.

Ovviamente il principale indiziato sembra essere Charles adesso, e come se la sbroglierà questa volta sarà ovviamente da vedere nella già annunciata terza stagione di Only Murders In The Building, così come dovremo per forza di cose scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio di Rudd...

"Paul Rudd, ha avuto un debutto propizio nel mondo del nostro show sul finire della seconda stagione, dove si è presentato come Ben Glenroy. È qualcuno di cui vogliamo chiaramente sapere du più nella terza stagione, in quanto fonte di parecchie domande e, come sempre con la nostra serie, di tanti plot twist a venire" ha affermato il co-creatore dello show John Hoffman.

Vedremo, allora, cosa accadrà in Only Murders In The Building 3.