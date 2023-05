Only Murders in the Building 3, svelata la data d'uscita in esclusiva su Disney+

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato la data d'uscita della terza, attesissima stagione dell’acclamata serie originale comedy Only Murders in the Building, prodotta da 20th Television e distribuita in esclusiva sul servizio.

Come confermato qualche mese fa Only Murders in the Building 3 è finalmente pronto, e infatti manca pochissimo all'appuntamento: in queste ore Disney+ci ha confermato che la serie tornerà in Italia dal prossimo 8 agosto in esclusiva per tutti gli abbonati della piattaforma streaming.

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre amici (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Nelle precedenti stagioni, mentre registrano un podcast per documentare i vari casi che hanno seguito, i tre hanno scoperto i tanti segreti del palazzo, rischiato la vita, assicurato criminali alla giustizia e soprattutto consolidato un rapporto d'amicizia che ora sembra indissolubile. Ma sempre nuovi misfatti sono all'opera, e chissà quali pericoli dovranno affrontare in questa terza incarnazione dello show - che tra gli altri includerà anche Paul Rudd e la pluripremiata Meryl Streep nel cast.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

In attesa del primo trailer ufficiale di Only Murders in the Building 3, vi diamo appuntamento all'8 agosto prossimo.