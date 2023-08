Only Murders in the Building 3, torna anche questa famosa guest star!

Charles, Oliver e Mabel sono pronti a tornare in prima linea nella terza stagione di Only Murders in the Building e indagare ancora una volta su un potenziale omicidio avvenuto nel loro palazzo. Nel nuovo ciclo di episodi è apparsa una guest star molto importante delle precedenti due stagioni della serie tv.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie tv. In alternativa potete scoprire la tragica storia che ha ispirato Only Murders in the Building.



Dopo essere stata incastrata senza successo per omicidio nella seconda stagione, Cinda Canning sembrava al capolinea nella serie. In realtà non è così; il personaggio, interpretato da Tina Fey, sarà presente nel nuovo ciclo di episodi con il suo rude ed esilarante podcast. Nel nuovo episodio pubblicato su Disney+ compare nuovamente Cinda impegnata nel tentativo di riconquistare la fiducia dei suoi ascoltatori dopo un anno lontano dai riflettori.



"Lei ha le proprie sfide e deve cambiare registro. Ovviamente, ad un certo livello funziona essere onesta sul suo passato. Fermarsi, fare una pausa e fare terapia, aiutare le persone [...] Adesso è altruista. Ma conosciamo bene Cinda" ha dichiarato lo showrunner John Hoffman. Gli spettatori, nel corso dell'episodio, comprendono che Cinda ha chiaramente qualcosa in serbo. Sta cercando di rientrare nel business del crime e di convincere Mabel a lavorare con lei. Quest'ultima è in difficoltà economiche e ben presto dovrà lasciare l'appartamento di sua zia. A quel punto Cinda le offre una cospicua somma per lavorare al caso di Ben Glenroy. Una soluzione ottima per Mabel, che però dovrebbe abbandonare Charles e Oliver.



Anche Meryl Streep sarà nel cast di Only Murders in the Building 3, con Paul Rudd e il cast principale composto da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.